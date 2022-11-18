Збірну Польщі на ЧС-2022 до Катару супроводжували винищувачі F-16 (відео)

Очевидно, такі заходи безпеки вирішили застосувати на тлі занепокоєння про повітряну безпеку.

Збірна Польщі чартерним авіарейсом відправилася на Чемпіонат світу-2022, який стартує 20 листопада у Катарі. Літак з футболістами в авіапросторі Польщі супроводжували військові винищувачі F-16.

Про це повідомив полський міністр оборони і віце-прем'єр Маріуш Блащак.

Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia! pic.twitter.com/8DLZbDMU06 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 17, 2022

Ймовірно, такі заходи безпеки вирішили застосувати на тлі занепокоєння про повітряну безпеку після падіння ракети біля українського кордону.

Зазначається, що збірна відправлялася з військового аеропорту у Варшаві, тому не змогла попрощатися з вболівальниками і журналістами.

На відео, яке з'явилося в Мережі, можна побачити, як один із пілотів жестами намагався підтримати гравців.

Do boju Polsko ⚽️. Dziękujemy pilotom z bazy lotnictwa w Krzesinach. pic.twitter.com/aTvY7scbah — Łukasz Wachowski (@LukasWachowski) November 17, 2022

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

Винищувачі F-16 – це бомбардувальні літаки четвертого покоління. Їх, зокрема, Україна просить від своїх західних партнерів для боротьби з Росією, проте поки безуспішно.

Збірна Польщі зіграє на Чемпіонаті світу у групі "С" з Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною. Дебютний матч заплановано на 22 листопада.

Падіння ракети у Польщі

Нагадаємо, що ввечері, 15 листопада, російська ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводові. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Спочатку в заяві польського МЗС йшлося, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Згодом президент країни Анджей Дуда на брифінгу заявив, що немає чітких доказів того, хто запустив ракету.

Президент США Джо Байден сказав журналістам, що за початковою інформацією, ракета була запущена не з території РФ.

Спочатку президент Володимир Зеленський запевняв, що в Польщі впала і вибухнула російська ракета, і надав докази цього. Проте сьогодні він заявив, що наразі ніхто достеменно не знає, чия ракета впала в Польщі.