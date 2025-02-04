Збірну Росії не допустили до чемпіонату світу-2026 з хокею

Команда держави-агресорки продовжує бути відсторонена від міжнародних змагань.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила збірну Росії до участі в чемпіонаті світу-2026.

Про відповідне рішення повідомила федерація хокею держави-агресорки.

3 та 4 лютого відбулося засідання IIHF, на якому було ухвалено рішення продовжити дискваліфікації збірних Росії та Білорусі усіх вікових категорій через війну в Україні.

Оскільки відсторонення Росії та Білорусі розраховане щонайменше до кінця 2026 року, то збірні з цих країн не будуть допущені до чемпіонатів світу 2025 та 2026 років.

Також зазначається, що питання участі російської хокейної збірної на Олімпіаді-2026 буде розглядатися окремо Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Російські хокеїсти пропускають чемпіонати світу від 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України.

ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 9-го до 25 травня у Швеції та Данії. Планетарну першість 2026 року прийматимуть швейцарські міста Цюрих і Фрібург.

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