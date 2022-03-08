Збірну Росії та всі клуби країни-окупантки видалили з ігор FIFA

Чергові санкції на знак осуду вторгнення РФ в Україну.

Компанія EA SPORTS повідомила про видалення збірної Росії та всіх російських клубів з відеоігор FIFA.

Раніше розробники висловили підтримку українцям, які продовжують боронити свою землю від російських загарбників.

Зазначимо, що зміни стосуються режимів Ultimate Team та Ultimate Draft. Звідти прибрали гравців із російських клубів, а також набори, стадіони, предмети оформлення та національну команду.

"EA SPORTS висловлює солідарність з українським народом і, як і безліч людей та організацій у світі футболу, закликає до миру та закінчення вторгнення в Україну. У руслі рішень наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA SPORTS розпочала процес видалення збірної Росії та всіх російських клубів з ігор EA SPORTS FIFA, зокрема з FIFA 22, FIFA Mobile та FIFA Online", - йдеться в заяві організації.

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