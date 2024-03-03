Збірну України зняли як колову зі змішаної естафети на Кубку світу з біатлону в Голменколлені

Українців вперше зняли як колових в історії змішаних естафет Кубка світу з біатлону.

У неділю, 3 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені завершився класичною змішаною естафетою.

Українську збірну в цій гонці повинні були представити Ірина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима і Тарас Лесюк.

Однак фінішувати нашій команді не вдалося. Уже на другому етапі "синьо-жовтих" зняли як колових. Кривонос заробила три штрафних кола й дозволила лідерці гонки зі збірної Франції випередити Україну на коло.

Таким чином, чоловічої частини естафети українська збірна навіть не дісталася. Зазначимо, що українців вперше зняли як колових в історії змішаних естафет Кубка світу.

Виграла змішану естафету Франція. Другою стала Швеція, а замкнула трійку призерів Норвегія.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати змішаної естафети в Голменколлені

1. Франція (0+6) 1:03:48.6

2. Швеція (0+8) +32.2

3. Норвегія (1+10) +35.9

4. Італія (2+9) +46.4

5. Німеччина (0+10) +59.4

6. Словенія (1+9) +2:40.1

Додамо, що наступний, восьмий етап Кубка світу з біатлону прийматиме 8 – 10 березня Солт-Лейк-Сіті (США), а завершиться поточна кампанія 14 – 17 березня етапом у канадському Кенморі.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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