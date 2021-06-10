Збірну України зобов'язали прибрати з нової форми напис "Героям слава"

Відповідне рішення ухвалив УЄФА.

УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Про це повідомляє російське видання "Чемпионат". Українська асоціація футболу (УАФ) підтвердила Tribuna.com, що УЄФА дійсно зобов'язав прибрати напис з футболки збірної України..

Як повідомили в УЄФА кореспонденту видання "Чемпионат", карта України на формі не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави. Слоган "Слава Україні" також залишиться на екіпіруванні, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний.

Водночас інший слоган - "Героям слава" - українці повинні будуть прибрати з форми, тому що в поєднанні з першим він несе явний політичний сенс.

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

нову екіпіровку збірної України, проте , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна". Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними. У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Чому нову форму української збірної з футболу хочуть заборонити у РФ - "Секретні матеріали"

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