Збірну України очікує плейоф: визначилися чвертьфінальні пари Євро-2026 з футзалу
"Синьо-жовті" дізналися потенційний шлях до фіналу.
У четвер, 29 січня, завершився груповий етап Євро-2026 з футзалу. За його підсумками визначилися чвертьфінальні пари турніру.
На груповому етапі збірна України (6 очок) посіла друге місце у квартеті B. "Синьо-жовті" сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), після чого перемогли Литву (4:1) та обіграли Чехію (5:3).
У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка зіграють з Францією, яка стала переможцем групи A. Матч Франція – Україна відбудеться у суботу, 31 січня. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.
Переможець поєдинку між Україною та Францією в півфіналі протистоятиме тріумфатору чвертьфіналу, в якому чинні чемпіони Європи португальці зійдуться з бельгійцями.
Чвертьфінальні пари Євро-2026 з футзалу
Франція – Україна
Вірменія – Хорватія
Португалія – Бельгія
Іспанія – Італія
Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.
Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.
"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.