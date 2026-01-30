Збірну України очікує плейоф: визначилися чвертьфінальні пари Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу / © УЄФА

У четвер, 29 січня, завершився груповий етап Євро-2026 з футзалу. За його підсумками визначилися чвертьфінальні пари турніру.

На груповому етапі збірна України (6 очок) посіла друге місце у квартеті B. "Синьо-жовті" сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), після чого перемогли Литву (4:1) та обіграли Чехію (5:3).

У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка зіграють з Францією, яка стала переможцем групи A. Матч Франція – Україна відбудеться у суботу, 31 січня. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Переможець поєдинку між Україною та Францією в півфіналі протистоятиме тріумфатору чвертьфіналу, в якому чинні чемпіони Європи португальці зійдуться з бельгійцями.

Чвертьфінальні пари Євро-2026 з футзалу

Франція – Україна

Вірменія – Хорватія

Португалія – Бельгія

Іспанія – Італія

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.