Збірну Великобританії позбавили "срібла" Олімпіади-2020 в естафеті через допінг у бігуна

Збірну Великобританії позбавили "срібла" Олімпіади-2020 в естафеті через допінг у бігуна

У одного з естафетної четвірки виявили заборонені препарати.

Британський спринтер Чіджінду Уджа дискваліфікований за порушення антидопінгових правил. Він подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, але програв справу і не зміг уникнути санкцій, повідомляється у рішенні CAS.

Спортсмен був дискваліфікований, його результати на Олімпіаді-2020 у Токіо анульовані. Таким чином, він та його партнери з естафети 4х100 метрів Жарнел Г'юз, Річард Кілті та Нетаніел Мітчелл-Блейк втратили срібну медаль Олімпіади. Для всіх чотирьох це була дебютна олімпійська нагорода.

В організмі спортсмена під час Олімпіади були виявлені селективні модулятори рецепторів андрогенів залишрин і S-23. Остарін використовується для лікування м'язової атрофії, а S-23 (масторін) – контрацептив. Обидва ліки заборонені у спорті. Сам Уджа стверджував, що ніколи не сприймав допінг свідомо.

Після перегляду результатів першому місці залишилася збірна Італії. Другою стала збірна Канади, третьою – збірна Китаю.

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