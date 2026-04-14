"Збираюся знести йому голову": Верховен пригрозив Усику перед боєм

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен зробив гучну заяву перед боєм проти чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика.

Про це повідомляє talkSPORT.

Верховен зухвало заявив, що збирається "знести Усику голову".

"Збираюся знести йому голову. Ось що я зроблю. Як я вже казав, я важчий приблизно на 50-55 фунтів. Тобто щойно я в нього влучу — це буде щось інше.

Це можливість для мене. Я шокую світ перед пірамідами, у цій божевільній атмосфері. Це просто… О боже, мені це подобається. Ось чому я такий схвильований.

Коли я влучаю, я влучаю. Як я вже казав, за цими ударами стоїть велика маса. Тож, звісно, у кікбоксингу я звик більше бити ногами й робити свою роботу, але тепер у нас є можливість більше працювати руками", — сказав Верховен.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

У червні 2025-го нідерландець переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

