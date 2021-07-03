"Зцілив" лише забитий гол: зірка збірної Італії відзначився епічною симуляцією в 1/4 фіналу Євро-2020 (відео)

"Зцілив" лише забитий гол: зірка збірної Італії відзначився епічною симуляцією в 1/4 фіналу Євро-2020 (відео)

Футболіст розсмішив своїми діями фанатів.

Форвард збірної Італії Чіро Іммобіле відзначився не найкращим вчинком під час чвертьфінального матчу Чемпіонату Європи-2020 з національною командою Бельгії.

На 30-й хвилині зустрічі 31-річний нападник після контакту із суперником почав імітувати травму в карному майданчику "Червоних дияволів". Гравець лежав на газоні доти, поки не побачив, що його партнери забили гол.

Дії Іммобіле насмішили уболівальників, які записали епічне відео з екрану телевізора.

Італійці обіграли бельгійців з рахунком 2:1 .

. У півфіналі "Скуадра Адзурра" зіграє проти Іспанії, яка в іншому чвертьфіналі в серії пенальті перемогла Швейцарію .

яка в іншому чвертьфіналі в серії пенальті . Поєдинок Італія - Іспанія відбудеться 6 липня на арені "Вемблі" в Лондоні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання