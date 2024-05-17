Здали нерви: Ф'юрі штовхнув Усика під час фінальної битви поглядів (відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі провели фінальну дуель поглядів перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу.

Тривалої битви поглядів не вийшло. Британець одразу ж агресивно пішов на українця, боксери пободалися лобами, після чого "Циганський король" уже руками відштовхнув Олександра.

Усик – Ф'юрі: відео фінальної битви поглядів

Зазначимо, що перед цим Усик та Ф'юрі показали вагу. На церемонію зважування Олександр прибув у вишиванці з портретом військового ЗСУ Олександра Мацієвського, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів "Слава Україні".

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що легендарний Майк Тайсон зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта".

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