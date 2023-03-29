"Здатен перемогти Усика": промоутер потенційного суперника українця підтвердив переговори про бій

Френк Воррен, промоутер обов'язкового претендента на титул WBA у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, прокоментував можливий бій свого клієнта з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Воррен підтвердив, що команди боксерів уже ведуть перемовини про організацію поєдинку та заявив, що вірить у спроможність Дюбуа перемогти Усика.

"Ми надіслали WBA медичне підтвердження, що Даніель здоровий. Були призначені переговори. Якщо ви пам'ятаєте, у WBA сказали, що якщо ми не домовимося про поєдинок Ф'юрі – Усик до 1 квітня, то Дюбуа – обов'язковий претендент. Ми займаємося цим, ведемо переговори.

Чи вірю в перемогу Дюбуа над Усиком? Чому ні? Даніель програв Джойсу, але на момент зупинення бою був попереду на записках суддів. Джо тоді був видатним, він боксував надзвичайно добре. Дюбуа після того виграв WBA Regular, переміг Браяна в США. Даніель зазнав тяжкої травми в поєдинку з Лереном, але все одно чудово тоді виступив.

Мені подобається Усик, у важкій вазі він був приголомшливим бійцем. Він піднявся у вазі та переміг Джошуа, який погано показав себе проти Руїса. Олександр двічі здолав Ентоні, але не був фантастичним проти Чісори. А Дюбуа точно сильніший за Дерека. Думаю, він здатен перемогти Усика, інакше ми б не організовували бій", – наводить слова Воррена talkSPORT.

Раніше Дюбуа поділився думками про можливий бій з Усиком, заявивши, що хоче шокувати світ і нокаутувати українця.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20-ти поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Нагадаємо, 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано. Після цього команда українця розпочала переговори про обов'язковий захист пояса в поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа.

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