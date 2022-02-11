Здивував своїм вибором: Гвардіола назвав дві найсильніші команди світу

Одна з них представляє не Європу.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола дав відповідь на запитання, які команди зараз вважає найкращими на планеті.

Іспанський фахівець вирішим проявити скромність та не назвав свою команду. Натомість він обрав лондонський "Челсі" та аргентинський "Рівер Плейт".

"Манчестер Сіті" не є найкращою командою світу. Найкраща команда - "Челсі", бо вони виграли Лігу чемпіонів. Або "Рівер Плейт", який був найсильнішим у Південній Америці", - цитує Гвардіолу Diario Olé.

Після 24 турів підопічні Гвардіоли очолюють таблицю АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача - "Ліверпуль" - на 9 очок. Щоправда, "мерсисайдці" мають гру в запасі.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "городяни" зустрінуться з лісабонським "Спортингом". Перший поєдинок відбудеться вже у вівторок, 15 лютого, в Португалії.

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