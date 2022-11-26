Здобула вольову перемогу: українка боротиметься за вихід до фіналу на турнірі в Уругваї

Байндль програла перший сет, але заволоділа перевагою у двох наступних.

Українська тенісистка Катерина Байндль (у минулому – Козлова) пробилася до півфіналу турніру WTA 125 в уругвайському Монтевідео.

У чвертьфіналі українка здобула вольову перемогу над Кларою Бюрель із Франції.

Тенісистки провели на корті майже дві години. За цей час українка один раз подала навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок, програла два гейми на своїй подачі і зробила п'ять брейків.

У першому сеті Катерина двічі програла власну подачу та поступилася. У двох наступних партіях українка розгромила суперницю.

У півфіналі Катерина зустрінеться з Діаною Шнайдер, яка в двох сетах обіграла американку Хейлі Баптист.

Нагадаємо, що український тенісист Віталій Сачко пробився до півфіналу "челенджеру" в італійській Андрії. Ця перемога стала для нього найрейтинговішою у сезоні.

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