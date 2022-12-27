Здобули перемогу у дербі: "Арсенал" з Зінченком подовжили панування в АПЛ

"Каноніри" оформили камбек у матчі з "Вест Гемом".

У понеділок, 26 грудня, в рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23 лондонський "Арсенал" здолав у дербі "Вест Гем". Матч завершився з рахунком 3:1 .

На 5-й хвилині "каноніри" вийшли вперед завдяки голу Букайо Сака, однак взяття воріт було скасовано через офсайд. У середині першого тайму відзначився "Вест Гем" – Саїд Бенрахма реалізував пенальті.

Однак у другій половині зустрічі Сака таки забив у ворота суперника та зрівняв рахунок. За п’ять хвилин Габріель Мартінеллі забив другий м’яч своєї команди. Остаточний рахунок матчу встановив Едвард Нкетіа.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко розпочав поєдинок на лаві запасних. Він вийшов на заміну на 73-й хвилині і не відзначився результативними діями.

"Арсенал" зміцнив лідерство у турнірній таблиці АПЛ, маючи у активі 40 очок. "Вест Гем" з четвертою поразкою поспіль розташувалися на 16-й позиції.

У наступному турі "Арсенал" 31 грудня на виїзді зіграє проти "Брайтона". "Вест Гем" днем раніше прийматиме "Брентфорд".

Читайте також:

Зірка "Шахтаря" домовився про трансфер з "Арсеналом" – ЗМІ

Гранди АПЛ цікавляться послугами зірки ЧС-2022

Український футболіст допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу в Азербайджані (відео)