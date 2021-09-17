Здобув 7 медалей: найтитулованішому паралімпійцю Ігор-2020 дали звання Героя України

Максим Крипак переписав історію України на Паралімпіадах.

Президент Володимир Зеленський присвоїв українському плавцю-паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України.

Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з паралімпійською збірною України.

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На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Крипак завоював сім нагород, серед них - п'ять золотих. Українець став найтитулованішим спортсменом Ігор у Токіо.

Таким чином, Максим встановив історичне досягнення. Вперше представник України став переможцем неофіційного особистого медального заліку на літніх Паралімпіадах.

Також Крипак став найуспішнішим українським спортсменом за всю історію Паралімпійських ігор. Загалом у Максима 15 медалей, 10 з яких - золоті.

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо тривали від 24 серпня до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Паралімпіада в Токіо стала однією з найуспішніших для України за часи незалежності. "Синьо-жовті" змогли завоювати 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Це другий показник в історії нашої країни на літніх Паралімпіадах.

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