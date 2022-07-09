Здолала чинну чемпіонку світу: каратистка Терлюга виграла для України "золото" Всесвітніх ігор-2022

На дебютних для себе Всесвітніх іграх 30-річна українка тріумфувала у ваговій категорії до 55 кг.

На груповому етапі Терлюга завершила внічию сутичку з чемпіонкою Всесвітніх ігор-2017 Валерією Кумізакі з Бразилії (3:3) та перемогла олімпійську чемпіонку Токіо-2020 Івет Горанову з Болгарії (3:0).

У півфіналі Анжеліка розгромила американку Трініті Аллен - 8:1. А в фіналі українська каратистка мінімально здолала чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф - 1:0.

Для України це друге "золото" в карате за всю історію Всесвітніх ігор. Першу медаль найвищого ґатунку для нашої країни 2017 року завоював Станіслав Горуна.

Після перемоги Терлюга прокоментувала свій успіх. Каратистка заявила, що горда бути українкою та впевнена в близькій перемозі нашої країни у війні з російськими окупантами.

"Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це було моєю мрією: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я впевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе в усьому", - передає слова Терлюги Суспільне Спорт.

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсменів у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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