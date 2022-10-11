Здолала олімпійську чемпіонку: 18-річна дзюдоїстка принесла Україні першу медаль ЧС-2022

Українка Єлизавета Литвиненко завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу-2022 з дзюдо, який триває в Ташкенті (Узбекистан).

Наша 18-річна співвітчизниця піднялася на п'єдестал у ваговій категорії до 78 кг.

Єдиної поразки Литвиненко зазнала у півфіналі, де на останніх секундах програла китаянці Ма Чженьчжао. Незважаючи на цю невдачу, Єлизавета продовжила боротьбу в бронзовій сутичці, де іппоном перемогла олімпійську чемпіонку Токіо-2020 Шорі Ямаду з Японії.

Це перша нагорода збірної України на нинішньому чемпіонаті світу з дзюдо. Також це перша медаль нашої команди на ЧС у ваговій категорії до 78 кг серед жінок від 2009 року, коли "срібло" завоювала Марина Прищепа.

Раніше повідомлялося, що бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 та дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід у новій ваговій категорії залишилася без медалей ЧС-2022 з дзюдо.

Нагадаємо, збірна України ухвалила рішення виступити на чемпіонаті світу в Ташкенті після того, як Росію та Білорусь усунули від ЧС-2022 та інших міжнародних турнірів із дзюдо.

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