Зелене світло для Шевченка: італійський клуб, у який "сватають" українця, звільнив головного тренера

Зелене світло для Шевченка: італійський клуб, у який "сватають" українця, звільнив головного тренера

Наступного тижня український фахівець може бути призначений коучем "грифонів".

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко все ближче до того, щоб очолити італійський "Дженоа".

У суботу, 6 листопада, "грифони" оголосили про звільнення Давіде Баллардіні з посади головного тренера. Причину відставки не вказано. Швидше за все, керівництво клубу незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.

Зазначимо, що Баллардіні був звільнений на наступний день після виїзного поєдинку 12-го туру Серії А проти "Емполі", який завершився внічию 2:2.

Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide #Ballardini.



Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati. pic.twitter.com/TAFOfETSOh — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2021

За інформацією авторитетного інсайдера Джанлуки Ді Марціо, наступного тижня Шевченка разом із представниками свого майбутнього тренерського штабу вирушить до Генуї для підписання контракту з "грифонами".

Раніше повідомлялося, що зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів. До тренерського штабу Шевченка в "Дженоа" увійдуть Мауро Тассотті та Андреа Малдера, які раніше допомагали йому в збірній України.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити шотландський "Селтік", але пізніше цю інформацію було спростовано.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання