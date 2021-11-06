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Зелене світло для Шевченка: італійський клуб, у який "сватають" українця, звільнив головного тренера

Зелене світло для Шевченка: італійський клуб, у який "сватають" українця, звільнив головного тренера

Associated Press

Наступного тижня український фахівець може бути призначений коучем "грифонів".

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко все ближче до того, щоб очолити італійський "Дженоа".

У суботу, 6 листопада, "грифони" оголосили про звільнення Давіде Баллардіні з посади головного тренера. Причину відставки не вказано. Швидше за все, керівництво клубу незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.

Зазначимо, що Баллардіні був звільнений на наступний день після виїзного поєдинку 12-го туру Серії А проти "Емполі", який завершився внічию 2:2.

За інформацією авторитетного інсайдера Джанлуки Ді Марціо, наступного тижня Шевченка разом із представниками свого майбутнього тренерського штабу вирушить до Генуї для підписання контракту з "грифонами".

Раніше повідомлялося, що зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів. До тренерського штабу Шевченка в "Дженоа" увійдуть Мауро Тассотті та Андреа Малдера, які раніше допомагали йому в збірній України.

  • Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
  • Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
  • На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити шотландський "Селтік", але пізніше цю інформацію було спростовано.

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