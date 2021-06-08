"Зеленський 95": президент отримав ексклюзивний комплект нової форми збірної

Глава держави звернув увагу, що на формі — декілька важливих символів, які об'єднують всіх українців.
Президент Володимир Зеленський отримав ексклюзивний комплект нової форми національної збірної України з футболу.
Світлинами глава держави поділився на своїй сторінці в Іnstagram.
На футболку замість прізвищ гравців нанесли прізвище президента, а на зворотньому боці — цифру "95".
"Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній – декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя", — написав Зеленський.
Він наголосив, що наша країна — єдина й неподільна, а Крим — це Україна.
Нагадаємо, що:
- Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава".
- Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресорові.
- У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.
- Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".
- Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.
- У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.