"Зеленський 95": президент отримав ексклюзивний комплект нової форми збірної

Глава держави звернув увагу, що на формі — декілька важливих символів, які об'єднують всіх українців.

Президент Володимир Зеленський отримав ексклюзивний комплект нової форми національної збірної України з футболу.

Світлинами глава держави поділився на своїй сторінці в Іnstagram.

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На футболку замість прізвищ гравців нанесли прізвище президента, а на зворотньому боці — цифру "95".

"Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній – декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя", — написав Зеленський.

Він наголосив, що наша країна — єдина й неподільна, а Крим — це Україна.

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