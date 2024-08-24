Зеленський нагородив Усика та Харлан орденами Свободи з нагоди Дня Незалежності України (відео)

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 33-ї річниці проголошення Незалежності нагородив боксера Олександра Усика та фехтувальницю Ольгу Харлан орденами Свободи.

Усик – непереможений чемпіон світу з боксу. У травні 2024 року українець став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, перемігши британця Тайсона Ф'юрі.

Харлан виборола дві медалі на Олімпіаді-2024 в Парижі – командне "золото" та "бронзу" в особистій першості. Ольга стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах. Загалом у неї шість олімпійських нагород.

Орден Свободи в історії України серед спортсменів також отримували ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко (2017 рік) та багаторазовий чемпіон світу зі стрибків з жердиною Сергій Бубка (2021).

Додамо, що кількома днями раніше Зеленський нагородив Усика і Харлан відзнаками "Національна легенда України".

Орден Свободи — це державна нагорода України, яка присвоюється за видатні заслуги в утвердженні суверенітету і незалежності країни, консолідації суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, а також за захист конституційних прав і свобод.

Орден Свободи можуть отримати громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагородження цим орденом здійснюється указом Президента України та не може бути повторним. Орден також може бути присуджений посмертно. Нагороджений отримує титул кавалера ордена Свободи.

Процедура нагородження та вручення ордена регулюється спеціальними правилами. Нагороджений отримує знак ордена та орденську книжку.

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