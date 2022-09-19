Зеленський попросив очільника УЄФА допомогти у визволенні полонених українських спортсменів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розраховує на допомогу голови Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александера Чеферіна у звільненні полонених українських спортсменів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом УЄФА Олександером Чеферіном, під час якої обговорив питання визволення українських спортсменів з російського полону.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Instagram

"Поспілкувався з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Вдячний за сприяння в перезапуску української Прем'єр-ліги та солідарність з нашою країною. Сподіваємося також на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", - написав Зеленський.

Додамо, що наприкінці серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що в полоні у російських окупантів перебувають 23 українські спортсмени.

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