Зеленський позбавив президентської стипендії українського олімпійського чемпіона через виступ на льодовому шоу в РФ

Президент України Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії олімпійського чемпіона Віктора Петренка через його виступ на території країни-окупантки.
Зазначимо, що зовсім нещодавно другий віцепрезидент Української федерації фігурного катання Петренко зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.
Про позбавлення Петренка президентської стипендії йдеться на офіційному сайті Офісу президента.
"У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу «Аленький цветочек» у Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК).
Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху. Ураховуючи вказане, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії", - повідомляється в офіційній заяві на сайті ОП.
Зауважимо, що до обов'язків Петренка входила координація міжнародної діяльності національної федерації. На момент початку широкомасштабної війни функціонер перебував в Україні.
За час повномасштабного вторгнення Росії Петренко виклав в Instagram єдиний пост зі словами "Ні війні" російською та англійською мовами. Відтоді жодних заяв на підтримку українських військових чи звинувачень на адресу Росії він не публікував.
- Петренко виступав за збірну України на Зимовій Олімпіаді-1994. Але зупинився у кроці від нагороди - четверте місце в одиночному фігурному катанні.
- Крім "золота" та "срібла" на Олімпіадах у 1992 та 1988 роках, Петренко здобув шість медалей чемпіонатів світу та чотири нагороди на рівні Євро.
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