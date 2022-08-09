Зеленський позбавив президентської стипендії українського олімпійського чемпіона через виступ на льодовому шоу в РФ

Президент України Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії олімпійського чемпіона Віктора Петренка через його виступ на території країни-окупантки.

Зазначимо, що зовсім нещодавно другий віцепрезидент Української федерації фігурного катання Петренко зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Про позбавлення Петренка президентської стипендії йдеться на офіційному сайті Офісу президента.

"У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу «Аленький цветочек» у Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК).

Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху. Ураховуючи вказане, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії", - повідомляється в офіційній заяві на сайті ОП.

Зауважимо, що до обов'язків Петренка входила координація міжнародної діяльності національної федерації. На момент початку широкомасштабної війни функціонер перебував в Україні.

За час повномасштабного вторгнення Росії Петренко виклав в Instagram єдиний пост зі словами "Ні війні" російською та англійською мовами. Відтоді жодних заяв на підтримку українських військових чи звинувачень на адресу Росії він не публікував.

Петренко виступав за збірну України на Зимовій Олімпіаді-1994. Але зупинився у кроці від нагороди - четверте місце в одиночному фігурному катанні.

Крім "золота" та "срібла" на Олімпіадах у 1992 та 1988 роках, Петренко здобув шість медалей чемпіонатів світу та чотири нагороди на рівні Євро.

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