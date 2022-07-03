Зеленський розповів, скільки українських спортсменів і тренерів загинули на війні з Росією

Зеленський розповів, скільки українських спортсменів і тренерів загинули на війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати серед спортсменів і тренерів, спричинених повномасштабним вторгненням РФ на українські території.

За його словами, від початку повномасштабної війни з РФ загинули 89 українських спортсменів і тренерів, 13 - потрапили в полон.

Про це глава держави розповів під час зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом у Києві.

"Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені і перебувають у російському полоні", - сказав Зеленський.

Він наголосив на величезних збитках, яких російська армія завдала українському спорту. Окупантами зруйновані великі об'єкти спортивної інфраструктури, об'єкти на базі шкіл і університетів, спортивних клубів.

"Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському спорту. Понад 100 тисяч українських спортсменів не мають можливості сьогодні тренуватися", - заявив Зеленський.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що біля Лисичанська зник відомий футбольний журналіст-телеведучий, який служить у лавах ЗСУ.

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