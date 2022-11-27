Зеленський став призером юніорського Чемпіонату світу з боксу

Загалом українська команда на цьому турнірі здобула 4 нагороди.
Український боксер Олександр Зеленський виграв срібло на юніорському Чемпіонаті світу в Іспанії.
Про це інформує Федерація боксу України.
У фіналі вагової категорії +92 кг Зеленський поступився Енріко Ітауме з Англії та отримав срібну медаль.
Зазначимо, що для української команди це вже четверта нагорода на цьому турнірі.
Микита Засенок переміг у ваговій категорії до 80 кг. У фіналі він здолав представника Узбекистану Рахматулло Бойматова.
Вероніка Накота, яка виступає у ваговій категорії до 70 кг, перемогла представницю Узбекистану Азізу Зорикову, і посіла перше місце.
Раніше український боксер Андрій Веліковський назвав дату наступного поєдинку.
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