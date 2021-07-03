Зеленський зателефонував збірній України перед матчем Євро-2020 з Англією: опубліковано відео

Глава держави вирішив на фарт підтримати традицію.

Президент Володимир Зеленський підтримав збірну України перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії, який відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Раніше він телефонував "синьо-жовтим" перед грою зі Швецією, а тепер на фарт вирішив дотриматися традиції.

Глава держави звернувся до гравців і тренерського штабу "синьо-жовтих" за допомогою відеозв'язку. YouTube-канал vZbirna опублікував відео розмови Зеленського з головною командою країни.

"Ви вже герої. Це залишиться в історії", - сказав президент. Водночас він наголосив, що "поки рано повертатися", і побажав збірній "класної гри і перемоги".

У відповідь керманич "синьо-жовтих" Андрій Шевченко подякував президенту України за підтримку.

"Велике спасибі від всієї команди. Ми завжди чуємо вашу підтримку, нам дуже приємно, що така підтримка йде від першої особи і від всієї країни", - сказав Шевченко.

Поєдинок Україна - Англія розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цієї історичної битви.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

Новини України: збірна та вболівальники готуються до чвертьфінального матчу "Євро-2020"

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