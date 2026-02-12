ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
779
Зеленський рішуче відреагував на дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026

Президент України підтримав скелетоніста, якого позбавили права змагатися на Олімпійських іграх.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

"Спорт не означає безпам'ятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру.

Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і пам'ять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила.

Це Росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення Олімпіади для війни. 2008-го – війна проти Грузії, 2014-го – окупація Криму, 2022-го – повномасштабне вторгнення до України. І зараз, 2026-го, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях.

660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією за час повномасштабної війни. Сотні наших спортсменів більше ніколи не зможуть взяти участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях. Але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під "нейтральними" прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію.

Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі", – написав Зеленський у офіційному Telegram-каналі.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

