Зеленський відреагував на заборону Гераскевичу змагатися на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами спортсменів

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заборону скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на зимовій Олімпіаді-2026 у шоломі з фотографіями спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення до України.

"На його шоломі – портрети наших атлетів, яких убила Росія. Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя.

Дякую прапороносцю нашої збірної на зимовій Олімпіаді Владиславу Гераскевичу за те, що нагадує світові ціну нашої боротьби.

Реклама

Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях". Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія.

І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне", – написав Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі.

Гераскевич виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів, на тренуванні Олімпіади-2026. Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях.

Гераскевич також повідомив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

Реклама

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Реклама

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.