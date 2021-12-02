"Земля йде з-під ніг": Шевченко знайшов виправдання розгрому від "Мілана" (відео)

Український фахівець визнав, що індивідуальна майстерність суперника була на порядок вищою.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко висловився про розгромну поразку від "Мілана" (0:3) у матчі 15-го туру Серії А.

За словами 45-річного українського керманича, зіграти краще його команді завадила велика кількість травмованих виконавців, а також індивідуальний клас футболістів "россонері".

"У нас багато травмованих, що створює нам багато проблем. Команда створювала моменти, але завжди важко протистояти великій команді, особливо коли чемпіони змінюють гру завдяки своїй індивідуальній майстерності. "Мілан" дуже високо пресингував, і ми знайшли шляхи, як створити їм проблеми, мали моменти, але наразі у "Мілана" набагато якісніший склад.

Коли пропускаєш у перші 10 хвилин, земля йде з-під ніг. Ми дозволили їм забити ще раз перед перервою, і це змінило гру. Команда мала моменти, але їхній голкіпер зробив два хороші сейви. "Мілан" має швидкісні фланги, Ібрагімович фізично сильний і може притримати м'яч, тому вони мають різні шляхи доставити нам проблеми", - цитує Шевченка Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.