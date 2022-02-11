Згадали фейл Кумана: фанат попросив таланта "Барселони" залишити автограф на живій свині (відео)

Порося одягнули у форму збірної Іспанії.

Півзахисник "Барселони" Рікі Пуч потрапив у кумедну ситуацію. Один фанат підійшов до машини футболіста зі свинею, одягненою у футболку збірної Іспанії, та попросив залишити автограф.

Пуч не відмовив і через вікно свого автомобіля розписався на тварині.

Відео, на якому футболіст лишає автограф на свині, стало вірусним у мережі:

Riqui Puig firmando autógrafo a cerdo. pic.twitter.com/KFmi42yNbr — David Valdearenas (@DavidValdearen1) February 10, 2022

Фанат приніс свиню не просто так. Все через колишнього тренера "Барселони" Рональда Кумана: одного разу він випадково зробив репост у Twitter серію популярного мультфільму "Свинка Пеппа", після чого фани додумали смішну чант: "Don't watch Peppa Pig – let's play Rique Puig" ("Не дивись "Свинку Пеппу" – дай пограти Рікі Пучу").

Цього сезону 22-річний хавбек провів за "Барселону" 12 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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