Згадав історію Давида та Голіафа: Усик відреагував на офіційне оголошення бою проти Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик відреагував на офіційне оголошення бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер розповів біблійну історію Давида та Голіафа, заявивши, що з Божою допомогою збирається здобути перемогу над "Циганським королем".

"Хочу розповісти одну історію, яка дуже схожа на нашу з Тайсоном. Про Давида і Голіафа. Коли Господь дасть мені його до рук, я зроблю свою роботу. У Господа немає нічого неможливого.

Коли ми вперше подивилися один одному в очі, Тайсон був дуже енергійним, веселим і дуже вмотивованим. Востаннє він був втомленим. Мені байдуже, що Тайсон думає про мій поєдинок з Дюбуа. Була перемога, руку підняли мені, суддя зафіксував, що удар був нижче пояса. Ви не можете виграти чисто. Ви намагаєтеся виграти брудними прийомами. Але цей світ чистий", – сказав Усик під час пресконференції в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Усик і Ф'юрі влаштували штовханину під час дуелі поглядів, яка відбулася після пресконференції.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій планували провести 23 грудня 2023 року, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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