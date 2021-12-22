Згадав минуле: колишній боєць UFC побив п'ятьох людей у готелі Лас-Вегаса

Свою кар'єру він завершив у 2019 році.

Ексбоєць змішаного стилю (MMA) Чейл Соннен вляпався у скандал.

Як повідомляє MMA Fighting, 44-річний Соннен був затриманий поліцією за участь у кількох бійках на території готелю у Лас-Вегасі.

Соннен, відомий за виступами в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) та Bellator, ймовірно, побив п'ятьох людей. Він оштрафований за завдання побоїв у кожному конкретному випадку.

За словами свідка, Соннен затіяв бійку з парою, що проходила повз. Боєць зчепився з чоловіком, після чого жінка почала кричати, а випадковий перехожий викликав поліцію, що спричинило затримання Соннена. Чейла вивели з готелю у наручниках.

Після завершення виступів Соннен зосередився на роботі на ESPN як ведучий та експерт. Він також має власне шоу на YouTube. Крім цього, Соннен організує турніри з греплінгу під егідою Submission Underground, у яких неодноразово брали участь відомі бійці UFC та інших промоушенів.

Соннен не б'ється із червня 2019-го. Тоді він програв Ліото Мачіде на турнірі Bellator;

Усього на рахунку 44-річного Соннена 31 перемога за 17 поразок у MMA.

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