Згадав пораду Лобановського: Ребров висловився про прийдешній матч проти Словаччини на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу другого туру групового етапу Євро-2024.з командою Словаччини.

Керманич "синьо-жовтих" віддав належне майбутньому супернику української збірної та заявив, що його підопічні повинні зробити висновки після розгромної поразки від Румунії (0:3), й у грі зі словаками показати зовсім інший футбол.

"Усі відповідальні за поразку від Румунії. У цьому винні і тренер, і гравці. Я підбираю футболістів відповідно до форми та рівня. Чемпіонат Європи – це найвищий рівень. Кожен уболівальник має своє бачення, і в нас є деякі проблеми зі складом, але всі гравці, які були викликані, нам допомагають.

Я завжди вважав Словаччину сильною командою. У них є гравці, які представляють хороші клуби. Коли я проаналізував їх, то побачив, що вони дуже дисципліновані. Вони в прекрасному стилі перемогли Бельгію. Ми дуже поважаємо їх.

Коли я працював з Валерієм Лобановським, він казав – не слухайте нікого, крім свого тренера, не переживайте, що думають журналісти, тому що вони не бачать тренувань. Після поразки ми проаналізували гру. Усі розуміють свої помилки, усі повинні виходити на поле з більшим духом і бажанням. Я очікую хорошої гри, тому що попередня для нас була холодним душем.

Це Євро, найвищий рівень. Для деяких гравців це перший чемпіонат Європи, і для них це велика відповідальність. Потрібно поважати й підтримувати команду. Помилки будуть – цього не уникнути. Ми повинні забути гру з Румунією й вийти на поле на новому рівні, показавши, які уроки ми винесли", – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

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Поєдинок Словаччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна доступна на нашому сайті.

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

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Додамо, що в першому турі Євро-2024 збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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