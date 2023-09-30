Згадав про війну в Україні: відомий промоутер застеріг від недооцінки Усика у бою проти Ф'юрі

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який також є співпромоутером чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився думками про майбутній бій свого клієнта з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

91-річний американський промоутер заявив, що ніколи не варто недооцінювати українців. Арум навів приклад війни України з російськими загарбниками, наголосивши, як наша країна дає відсіч ворогу.

"Усик – українець. Ніколи не списуйте з рахунків українців. Розумієте, про що я говорю? Хто взагалі міг подумати, що вони будуть надирати дупу росіянам?

Порівняйте лише Україну та Росію. Україна настільки менша, якщо порівнювати з Росією. Але подивіться, що відбувається", – сказав Арум у коментарі Fight Hub TV.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії. Точна дата проведення бою наразі невідома. ЗМІ повідомляли, що боксери можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

На кону стоятимуть усі чотири найпрестижніші пояси хевівейту: WBO, WBA та IBF, якими володіє українець, а також WBC, що належить британцю. Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на оголошення поєдинку з Ф'юрі.

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