Зганьбився на батьківщині: скандального російського бійця "задушили" в першому раунді (відео)

Олександр Ємельяненко програв супернику, якого значно переважав у габаритах.

Відомий російський боєць ММА Олександр Ємельяненко зазнав нищівної поразки в поєдинку з бразильцем Марсіо Сантосом на турнірі зі змішаних єдиноборств AMC Fight Nights.

За підтримки рідних уболівальників у російському Сиктивкарі 40-річний Ємельяненко не протримався в октагоні й одного раунду. 32-річний бразилець, який володіє чорним поясом із джиу-джитсу, повалив росіянина на канвас і задушливим прийомом змусив капітулювати.

Додамо, що Ємельяненко був фаворитом цього бою у букмекерів, оскільки не лише був господарем октагону, а й суттєво перевершував бразильця в антропометрії.

Відео бою Олександр Ємельяненко - Марсіо Сантос

Це був перший бій Ємельяненка в ММА від липня 2020 року. Востаннє він перемагав у змішаних єдиноборствах в літку 2018 року. Загалом на його рахунку 38 поєдинків: 28 перемог, 9 поразок і одна нічия.

Кривдник росіянина Сантос провів 24 поєдинки, в яких здобув 17 перемог і зазнав шість поразок. Ще один його бій завершився з нічийним результатом.

Зауважимо, що Ємельяненко неодноразово вляпувався в скандали. У травні 2019 року він був затриманий поліцією за водіння в нетверезому вигляді, а ще раніше встиг відсидіти у в’язниці через зґвалтування домробітниці. У 2019 році Мережею розлетілося відео, як боєць осоромився в абсолютно нетверезому вигляді.

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