Жадає повернути "грифонам" колишню велич: перші слова Шевченка після призначення в італійський клуб

Колишній тренер збірної України - про свій новий виклик.

Новоспечений головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував своє призначення в італійський клуб.

"Це відправна точка у новій пригоді, яка поверне "Дженоа" його велику історію", - написав Шевченко у себе в Twitter, репостнувши повідомлення про свій прихід до керма генуезців.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

Як повідомив офіційний сайт клубу Серії А, контракт Шевченка з "Дженоа" розрахований до 30 червня 2024 року. За неофіційною інформацією, зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

6 листопада "Дженоа" звільнив з посади головного тренера Давіде Баллардіні. Керівництво клубу було незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.

Зазначимо, що "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

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