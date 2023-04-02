Жадає знову битися за титул: Джошуа кинув виклик Ф'юрі після переможного повернення на ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа після своєї перемоги над американцем Джермейном Франкліном викликав на бій володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

"Я стараюся заради фанатів, і мені добре відомо, кого вони хочуть бачити моїм наступним суперником. Із ким ви хочете, щоб я побився? Ви сказали Ф'юрі, так?

Для мене було б величезною честю битися за титул чемпіона світу за версією WBC. Я стою просто тут і кажу з гордістю – це була б честь для мене. Тайсоне, де б ти не був, якщо ти слухаєш: ти знаєш мій менеджмент, ти знайомий з моїм промоутером, і в нас уже був діалог. Тож давай продовжимо. Сподіваюся, ми зможемо зробити це якнайшвидше. Адже ми не стаємо молодшими", – наводить слова Джошуа Sky Sports.

У послужному списку 33-річного Джошуа 25 перемог (22 – нокаутом) і три поразки. Бій проти Франкліна став для Ей Джея першим після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.

У серпні минулого року Ентоні поступився Усику в реванші та не зміг повернути собі пояси WBA, WBO, IBF та IBO, які втратив за підсумками першого поєдинку з українцем у вересні 2021 року.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия. 29 квітня "Циганський король" повинен був битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

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