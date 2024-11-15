"Жадібне пузо, я не залишу тебе на самоті": Усик звернувся до Ф'юрі перед реваншем – кумедне відео

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до ексчемпіона Тайсона Ф'юрі трохи більше ніж за місяць до їхнього бою-реваншу.

У кумедному ролику український боксер у чорних окулярах продирається крізь целофанову плівку та говорить: "Гей, моє Жадібне пузо, не бійся. Я не залишу тебе на самоті, ніколи".

Відповідний пост Олександр опублікував на своїй сторінці в Instagram, позначивши у ньому свого британського суперника.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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