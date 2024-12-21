Жах для Гвардіоли ніяк не закінчиться: "Манчестер Сіті" зазнав чергової поразки в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" на виїзді програв "Астон Віллі" в матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився тріумфом господарів з рахунком 2:1 .

Бірмінгемці відкрили рахунок на 16-й хвилині зустрічі – відзначився Джон Дуран. У другому таймі команда Унаї Емері зміцнила свою перевагу – на 65-й хвилині забив Морган Роджерс.

"Городяни" зуміли відповісти лише одним забитим м'ячем, автором якого на 90+3-й хвилині став Філ Фоден.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті"

Для команди Хосепа Гвардіоли це вже шоста поразка у восьми останніх матчах АПЛ. "Манчестер Сіті" з 27 очками опустився на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

"Астон Вілла" завдяки перемозі над чинним чемпіоном з 28 балами піднялася на п'яту позицію в АПЛ.

У наступному турі "небесно-блакитні" приймуть "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка, а "леви" на виїзді позмагаються з "Ньюкаслом". Обидва матчі відбудуться 26 грудня.

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