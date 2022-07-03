Жахлива аварія у Формулі-1: болід пілота перекинувся догори дном та влетів в огорожу (відео)

Жахлива аварія у Формулі-1: болід пілота перекинувся догори дном та влетів в огорожу (відео)

На самому початку Гран-прі Великої Британії Формули-1 сталася масова аварія, в якій найбільше постраждав пілот "Альфа Ромео" Гуанью Чжоу.

У першому повороті зіткнулися Джордж Рассел ("Мерседес"), Юкі Цунода ("Альфа Таурі"), Естебан Окон ("Альпін"), Алекс Албон ("Вільямс") та Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео").

Найсерйознішою ця аварія стала для китайського гонщика. Болід Чжоу розвернуло і перекинуло догори дном. Він проїхав так асфальтованою зоною і гравієм, після чтого підскочив та врізався в огорожу.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Another angle of the Zhou incident.



The car flipped over onto the halo and then over the tyre wall and hits the catch fence upside down.#BritishGP #F1 pic.twitter.com/f0YvI6Jrgf — Dan ☯︎ (@DanLewis1999) July 3, 2022

На щастя, Гуанью уникнув смертельних травм. Китайського пілота на ношах доправили до медичного центру. У команді гонщика підтвердили, що він перебуває в свідомості. Інформації щодо отриманих ним травм поки що немає.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що внаслідок цієї аварії гран-прі Сільверстоуну також було достроково закінчено для Албона та Расселла. А Окон та Цунода з пошкодженими болідами зуміли дістатися до боксів.

Нагадаємо, моторошна аварія сталася і під час гран-прі Великої Британії Формули-2. Пілот команди DAMS Рой Ніссані ледь не загинув через те, що на дах його автомобіля наїхав гонщик Prema Racing Денніс Хаугер.

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