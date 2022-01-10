Жахлива травма: зірка "Ювентуса" та переможець Євро-2020 вибув до кінця сезону

Жахлива травма: зірка "Ювентуса" та переможець Євро-2020 вибув до кінця сезону

Федеріко К'єза мінімум пів року пробуде без футболу.

Півзахисник туринського "Ювентуса" Федеріко К'єза не скоро зможе повернутися на футбольне поле. 24-річний італієць отримав важку травму в матчі 21-го туру Серії А проти "Роми".

Як повідомив офіційний сайт "б'янконері", у Федеріко пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна. Найближчими днями він перенесе операцію.

Точні терміни відновлення італійського вінгера не повідомляються, але, за даними ЗМІ, на відновлення Федеріко знадобиться мінімум шість місяців. Таким чином, нинішній сезон для К'єзи можна вважати завершеним.

У поточній кампанії Федеріко провів за туринський клуб 18 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 4 результативні передачі.

Контракт К'єзи з "Ювентусом" розрахований до 30 червня 2022 року. Минулого літа Федеріко став переможцем Євро-2020 у складі збірної Італії.

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