Жахливі кадри: футболіст збірної Бельгії в матчі з Росією отримав подвійний перелом

Футболіст більше не зіграє на турнірі.
Захисник збірної Бельгії Тімоті Кастань отримав важку травму в матчі 1-го туру групи B Євро-2020 з командою Росії.
У середині першого тайму 25-річний гравець у центрі поля головою зіткнувся з півзахисником суперників Далером Кузяєвим.
Обидва футболісти не змогли продовжити матч і були замінені. Після матчу головний тренер бельгійців Роберто Мартінес повідомив, що Тімоті на турнірі більше не зіграє, оскільки у нього діагностовано подвійний перелом очниці.
- Збірна Бельгії розгромила Росію з рахунком 3:0. Їхніми суперниками у групі є команди Данії та Фінляндії.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.
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Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російські фанати їдкими постами відреагували на ганьбу своєї збірної на Євро-2020.