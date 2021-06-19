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Жахливий нокаут в аматорському MMA: бійця приводили до тями п'ять хвилин (відео)

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Жахливий нокаут в аматорському MMA: бійця приводили до тями п'ять хвилин (відео)

Скріншот відео

Таке не часто побачиш на професійному рівні.

Жахливим нокаутом завершився аматорський бій за правилами змішаних єдиноборств між Владом Мастачем і Денисом Чірнатом на турнірі Road to WWFC.

У першому раунді перший завдав удар коліном у голову, після якого другий знепритомнів, попри те, що поєдинок бійці проводили в захисних шоломах.

До тями Чірната приводили близько п'яти хвилин.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, кікбоксер вирубив суперника божевільним ударом коліном у голову у стрибку.