Жахливий нокаут в аматорському MMA: бійця приводили до тями п'ять хвилин (відео)

Таке не часто побачиш на професійному рівні.

Жахливим нокаутом завершився аматорський бій за правилами змішаних єдиноборств між Владом Мастачем і Денисом Чірнатом на турнірі Road to WWFC.

У першому раунді перший завдав удар коліном у голову, після якого другий знепритомнів, попри те, що поєдинок бійці проводили в захисних шоломах.

Scary amateur KO at Road to WWFC. Vlad Mastac KO's Denis Cirnat. He was down for nearly 5 minutes. pic.twitter.com/PZbtKPltYD — caposa (@Grabaka_Hitman) June 19, 2021

До тями Чірната приводили близько п'яти хвилин.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, кікбоксер вирубив суперника божевільним ударом коліном у голову у стрибку.

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