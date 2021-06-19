Жахливий нокаут в аматорському MMA: бійця приводили до тями п'ять хвилин (відео)

Таке не часто побачиш на професійному рівні.
Жахливим нокаутом завершився аматорський бій за правилами змішаних єдиноборств між Владом Мастачем і Денисом Чірнатом на турнірі Road to WWFC.
У першому раунді перший завдав удар коліном у голову, після якого другий знепритомнів, попри те, що поєдинок бійці проводили в захисних шоломах.
Scary amateur KO at Road to WWFC. Vlad Mastac KO's Denis Cirnat. He was down for nearly 5 minutes. pic.twitter.com/PZbtKPltYD— caposa (@Grabaka_Hitman) June 19, 2021
До тями Чірната приводили близько п'яти хвилин.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, кікбоксер вирубив суперника божевільним ударом коліном у голову у стрибку.