"Жахливо дивитися на те, як вбивають невинних людей": чотириразовий чемпіон "Формули-1" закликав допомагати Україні

Себастян Феттель не залишається байдужим до війни, яку РФ розпочала проти України.

Чотириразовий чемпіон "Формули-1" Себастьян Феттель висловив підтримку українському народу, який став жертвою збройної агресії Російської Федерації.

34-річний німець в інтерв'ю Sky Sport закликав "Формулу-1" надати фінансову допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими окупантами.

"Людям не вистачає елементарних речей, таких як їжа, ковдри та інші речі. Щоб забезпечити людей цим, потрібні гроші. "Формула-1" заробляє багато грошей. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти людям, які потребують допомоги, і спробувати подумати, як ми можемо зібрати гроші.

Абсолютно жахливо дивитися на те, що відбувається. Це шокує, коли ти вмикаєш новини. Ти думаєш, що нічого не може шокувати більше, але це відбувається щоразу. Вбивають невинних людей", - сказав Феттель.

Зазначимо, що Феттель був першим серед пілотів "Формули-1", які заявили, що бойкотуватимуть Гран-прі Росії через війну РФ проти України. Також він вирішив у новому сезоні виступати в шоломі, пофарбованому в кольори українського прапора.

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