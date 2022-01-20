Жбурнув куртку та відсів від партнерів: Роналду влаштував істерику після заміни в матчі АПЛ (відео)

Жбурнув куртку та відсів від партнерів: Роналду влаштував істерику після заміни в матчі АПЛ (відео)

Керманич "Манчестер Юнайтед" уже відреагував на поведінку португальця.

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду бурхливо сприйняв рішення головного тренера команди Ральфа Рангніка замінити його в перенесеному матчі 17-го туру АПЛ з "Брентфордом" ( 3:1 ).

На 71-й хвилині за рахунку 2:0 на користь "манкуніанців" німецький фахівець взявся зміцнювати лінію оборони та зняв із гри Роналду, випустивши замість нього центрального захисника Гаррі Магвайра.

Однак це дуже не сподобалося португальському футболісту, який до цього часу не встиг відзначитися результативними діями. Він невдоволено залишив поле, а поряд з лавою запасних кинув на землю свою куртку та сів на сходинки окремо від партнерів по команді.

Cristiano Ronaldo did NOT like being taken off against Brentford pic.twitter.com/9OT32QE3fY — DAZN Football (@DAZNFootball) January 19, 2022

Обурений Роналду почав розпитувати тренера МЮ, чому він вирішив замінити саме його. Дійшло до того, що Рангнік підійшов до Кріштіану і почав щось пояснювати йому на вухо.

Ronaldo não gostou nada de ser substituído frente ao Brentford. pic.twitter.com/1Xj1YiH6ER — B24 (@B24PT) January 19, 2022

Після поєдинку німецький тренер прокоментував поведінку зіркового футболіста, назвавши таку реакцію на заміну "нормальною".

"Це нормально, Роналду прагне грати та забивати. Але в нього нещодавно було невелике пошкодження, і важливо пам'ятати, що попереду ще одна гра. Крім того, після того, як ми змарнували перевагу в матчі з "Астон Віллою", вирішили не повторювати помилок, і потрібно було повернутися до п'ятірки захисників", - цитує слова Рангніка ESPN.

Роналду повернувся до МЮ влітку 2021 року, перейшовши з туринського "Ювентуса". Раніше Кріштіану виступав за "червоних дияволів" від 2003-го до 2009 року.

У нинішньому сезоні в активі португальця 17 матчів за "манкуніанців" в АПЛ, 8 голів і 3 асисти.

Команда Рангніка після 21 зіграного поєдинку посідає сьоме місце в чемпіонаті, набравши 35 очок. У наступній зустрічі АПЛ Роналду і Ко 22 січня на "Олд Траффорд" приймуть "Вест Гем" Андрія Ярмоленка.

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