Жбурнув окулярами в арбітра: баскетболіста НБА оштрафували на "кругленьку" суму (відео)

За цей вчинок гравця вилучили з майданчика до кінця матчу.

Центровий "Орландо" Венделл Картер отримав штраф у розмірі 35 тисяч доларів за свою витівку під час матчу регулярного чемпіонату НБА проти "Клівленда".

Інцидент стався наприкінці четвертої чверті поєдинку. Картер забив згори через Джарретта Аллена і розлютився, що арбітр не зафіксував фол з боку гравця суперників. 22-річний центровий "Меджик" вирішив вимістити свою лють на судді та кинув у нього окулярами, які злетіли з його очей після дотику Аллена.

За свої дії Картер отримав технічний фол та був вилучений до кінця матчу. Відео епізоду потрапило в соцмережі.

Wendell Carter Jr throws down a ferocious slam, throws his glasses and gets ejected pic.twitter.com/OfdPicZmCO — Ted Buddy (@TedBuddy8) November 28, 2021

Матч завершився перемогою "Клівленда" з рахунком 105:92.

Наразі "Клівленд" посідає 9-те місце в Східній конференції, а "Орландо" замикає турнірну таблицю.

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