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"Жебраки в душі, без мрії та мотивації": скандальний український боксер образив співвітчизників

"Жебраки в душі, без мрії та мотивації": скандальний український боксер образив співвітчизників

Іван Редкач висловився про людей, які живуть в Україні.

Український боксер Іван Редкач, якого раніше спіймали на брехні через фейкове тату із зображенням Володимира Зеленського, відзначився скандальним висловлюванням на адресу своїх земляків.

У сторіз Instagram Івана запитали, чи любить він Україну. Боксер дав ствердну відповідь, однак заявив, що не любить людей, які там живуть. Він обізвав українців жебраками в душі, які не мають своєї думки, мрії та мотивації.

"Дуже люблю Україну, але не люблю людей, які живуть там. Вони без мрії, без мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - заявив Редкач.

instagram.com/ivan_redkach_11 / ©
instagram.com/ivan_redkach_11
  • Редкач на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.
  • У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.
 
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