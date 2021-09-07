"Жебраки в душі, без мрії та мотивації": скандальний український боксер образив співвітчизників

"Жебраки в душі, без мрії та мотивації": скандальний український боксер образив співвітчизників

Іван Редкач висловився про людей, які живуть в Україні.

Український боксер Іван Редкач, якого раніше спіймали на брехні через фейкове тату із зображенням Володимира Зеленського, відзначився скандальним висловлюванням на адресу своїх земляків.

У сторіз Instagram Івана запитали, чи любить він Україну. Боксер дав ствердну відповідь, однак заявив, що не любить людей, які там живуть. Він обізвав українців жебраками в душі, які не мають своєї думки, мрії та мотивації.

"Дуже люблю Україну, але не люблю людей, які живуть там. Вони без мрії, без мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - заявив Редкач.

instagram.com/ivan_redkach_11

Редкач на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Редкач відреагував на расистський скандал з Беленюком.

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