Жертва Ф'юрі заявив про бажання битися з Усиком та наразився на висміювання "Циганського короля"

Деонтей Вайлдер заявив про бажання провести поєдинок з українцем Олександром Усиком, через що американця висміяв його кривдник Тайсон Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер жадає зустрітися у ринзі з володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком.

Про це американець сказав в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"Ви хочете побачити мій бій з Усиком? Так, я теж хочу. Я поб'юся з усіма. Майбутнє буде яскравим. Король повернувся. Без мене тут немає жодного хвилювання. Я повернувся на численні прохання. Я сидів і відпочивав удома, насолоджувався часом з моєю сім'єю", - сказав Вайлдер.

На таку заяву колишнього суперника відреагував чемпіон світу за версією WBС Тайсон Ф'юрі.

"Скажіть цьому безхатьку, щоб йшов у кінець черги разом з іншими невдахами! Не забувайте, що востаннє, коли ми бачили цю бомбу, її довелося зішкрібати з канвасу в Лас-Вегасі", – написав Ф'юрі у Twitter.

Tyson Fury reacts to Deontay Wilder saying he wants to fight Oleksandr Usyk… pic.twitter.com/qkVD19XbHM — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 24, 2022

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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