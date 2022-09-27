Жертва Усика та Кличка оголосив про завершення боксерської кар'єри

38-річний Чісора повідомив, що більше не боксуватиме на професійному рівні.

"Я завершив кар'єру. Офіційно. Чи вийду я в ринг? Я завершив кар'єру", - наводить слова британця BT Sport.

Останній бій Чісора провів у ніч проти 10 липня в Лондоні проти Кубрата Пулєва. Британець переміг болгарина роздільним рішенням суддів і завоював пояс WBA International.

У послужному списку Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. За свою кар'єру він двічі зустрічався на ринзі з українськими боксерами. У лютому 2012 року Дерек одностайним рішенням суддів поступився Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року британець одноголосним суддівським рішенням програв Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO.

Раніше повідомлялося, що непереможний британець Джо Джойс жорстко нокаутував ексчемпіона світу та викликав на бій Усика.

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