"Жертви пропаганди": Луческу закликав усунути російських спортсменів, які підтримали війну з Україною

Румунський фахівець пояснив свою позицію після попереднього скандального інтерв'ю.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився своєю думкою щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань у зв'язку з вторгнення Росії в Україну.

76-річний спеціаліст раніше не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів, заявивши, що для нього "спорт не має нічого спільного з політикою".

Однак у новому інтерв'ю виданню The Guardian румун зазначив, що вважає необхідним усунути від змагань росіян, які підтримують путінську агресію.

"Я вважаю, що тих, хто підтримав вторгнення, слід усунути, бо спорт не має до цього жодного стосунку. Спорт - це чесна гра та пристрасть. Спортсмени не повинні підтримувати війни. Ті, хто говорить про це позитивно, є жертвами пропаганди, цього не можна робити.

Я сказав, що російські спортсмени не повинні розплачуватись за те, що відбувається в Україні, і багато хто накинувся на мене за це. Але я вірю, що спорт може сприяти миру. Можливо, це не допоможе безпосередньо, але це може прокласти шлях до того, чого ми хочемо", - сказав Луческу.

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