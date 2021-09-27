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Жесть із Польщі: футболіст навмисно шипами "заїхав" воротареві суперників в обличчя (відео)

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Жесть із Польщі: футболіст навмисно шипами "заїхав" воротареві суперників в обличчя (відео)

twitter.com/rigafc_official

Дикий вчинок досвідченого нападника.

Жахливий епізод стався в матчі 10-го туру другого за силою футбольного дивізіону Польщі між "Подбескідзе" і "Жешувом".

На 31-й хвилині поєдинку під час атаки господарів їхній форвард Каміл Білінськи вдарив шипами в обличчя воротаря гостей Браніслава Піндроха.

Після дикого фолу 33-річний нападник, мабуть, усвідомивши, що зробив, почав одразу ж кликати на допомогу медиків. На повторі ж було чітко видно, що удар Каміл здійснював навмисно.

За підсумками цього епізоду Білінськи було вилучено з поля. Піндрох, незважаючи на грубий фол проти нього, зміг дограти зустріч до кінця.

  • "Подбескідзе", незважаючи на вилучення свого гравця, зміг виграти матч із рахунком 2:0, забивши другий м'яч вже в меншості.
  • У турнірній таблиці першості "Жешув" (9 очок) посідає 12-те місце. "Подбескідзе" (18) - 3-й.
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