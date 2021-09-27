Жесть із Польщі: футболіст навмисно шипами "заїхав" воротареві суперників в обличчя (відео)

Дикий вчинок досвідченого нападника.
Жахливий епізод стався в матчі 10-го туру другого за силою футбольного дивізіону Польщі між "Подбескідзе" і "Жешувом".
На 31-й хвилині поєдинку під час атаки господарів їхній форвард Каміл Білінськи вдарив шипами в обличчя воротаря гостей Браніслава Піндроха.
Після дикого фолу 33-річний нападник, мабуть, усвідомивши, що зробив, почав одразу ж кликати на допомогу медиків. На повторі ж було чітко видно, що удар Каміл здійснював навмисно.
Kamil Bilinski pic.twitter.com/4LYtPcdcg6— AboutManyThings (@AboutManythigs) September 26, 2021
За підсумками цього епізоду Білінськи було вилучено з поля. Піндрох, незважаючи на грубий фол проти нього, зміг дограти зустріч до кінця.
- "Подбескідзе", незважаючи на вилучення свого гравця, зміг виграти матч із рахунком 2:0, забивши другий м'яч вже в меншості.
- У турнірній таблиці першості "Жешув" (9 очок) посідає 12-те місце. "Подбескідзе" (18) - 3-й.